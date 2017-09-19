Прокуратура выявила нарушения при содержании заброшенной больницы

Прокуратура Пермского края установила, что в здании бывшей поликлиники по ул. Лебедева, 11 расположены многочисленные свалки твердых бытовых отходов, отсутствует стационарная охрана объекта, который включён в реестр памятников архитектуры регионального значения по распоряжению Губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения».

Кроме этого, здание находится в аварийном состоянии и не используется по назначению. В нём отсутствуют двери, остекление оконных заполнений, повреждена крыша, разрушены коммуникации, высока вероятность возгораний из-за захламленности помещений. При этом собственником не предпринимаются меры по сохранению объекта культурного наследия.

Сейчас собственнику здания внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия.