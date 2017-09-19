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08:47 (мск), источник: NewsKo

Прокуратура выявила нарушения при содержании заброшенной больницы

Прокуратура Мотовилихинского района Перми выявила нарушения требований законодательства об объектах культурного наследия при использовании здания по ул. Лебедева, 11.

Прокуратура Пермского края установила, что в здании бывшей поликлиники по ул. Лебедева, 11 расположены многочисленные свалки твердых бытовых отходов, отсутствует стационарная охрана объекта, который включён в реестр памятников архитектуры регионального значения по распоряжению Губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения».

Кроме этого, здание находится в аварийном состоянии и не используется по назначению. В нём отсутствуют двери, остекление оконных заполнений, повреждена крыша, разрушены коммуникации, высока вероятность возгораний из-за захламленности помещений. При этом собственником не предпринимаются меры по сохранению объекта культурного наследия.

Сейчас собственнику здания внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия.

Напомним, больница по ул. Лебедева, 11 была закрыта в 2010 году. Тогда её приобрёл бизнесмен Александр Понькин. Новый собственник должен был соблюдать правила охраны и реставрации объекта, содержать его в надлежащем техническом состоянии, обеспечивать уборку, вывоз мусора. В 2011 году в здании произошёл сильный пожар. В последующие годы бывшая больница горела ещё несколько раз.

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