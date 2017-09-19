В Железнодорожном районе Воронежа рано утром огонь уничтожил легковой автомобиль
Теперь выясняют причины ЧП.
Теперь выясняют причины ЧП.
В 5:13 утра вторника, 19 сентября 2017 года, около № 18 по улице 25 Января вспыхнул пожар. На место происшествия оперативно прибыли спасатели — три человека на одной пожарной машине.
«С возгоранием удалось справиться в 05:24», — рассказали в МЧС.
Огонь уничтожил легковой автомобиль. На пожаре никто не пострадал и не погиб. Сейчас устанавливают причину возникновения возгорания.