Циклон Томас в РБ: без света оставались более 600 населенных пунктов
Ситуация находится под контролем энергетиков, ремонтные работы выполняются оперативно.
Ситуация находится под контролем энергетиков, ремонтные работы выполняются оперативно.
МИНСК, 19 сен — Sputnik. Бригады энергетиков восстановили электроснабжение в 653 населенных пунктах на территории Беларуси, которые затронул циклон Томас, сообщили Sputnik во вторник в
Циклон, получивший название Томас, накануне пришел в Беларусь со стороны Прибалтики — в некоторых городах скорость ветра достигала 23 метра в секунду, а пик непогоды пришелся на полдень.
«За прошедшие сутки было восстановлено электроснабжение в 653 населенных пунктах на территории республики. Привлекалось порядка 500 человек персонала энергоснабжающих организаций и 198 единиц техники», — рассказал Sputnik начальник
Он отметил, что по состоянию на семь часов утра еще ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 41 населенном пункте, где электричество отключилось минувшей ночью и утром.
«Благодаря своевременной подготовке персонала и достаточному оснащению бригад, отключения в распределительных сетях устранялись оперативно», — добавил Мальков.
По информации представителя «Белэнерго», ситуация находится под контролем, диспетчерские службы работают круглосуточно.
Ранее синоптики объявили на вторник оранжевый уровень опасности — по информации Гидромета, скорость ветра в некоторых районах республики будет достигать 15−20 метров в секунду.