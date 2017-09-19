Циклон Томас в РБ: без света оставались более 600 населенных пунктов

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Бригады энергетиков восстановили электроснабжение в 653 населенных пунктах на территории Беларуси, которые затронул циклон Томас, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе «Белэнерго».

Циклон, получивший название Томас, накануне пришел в Беларусь со стороны Прибалтики — в некоторых городах скорость ветра достигала 23 метра в секунду, а пик непогоды пришелся на полдень.

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«За прошедшие сутки было восстановлено электроснабжение в 653 населенных пунктах на территории республики. Привлекалось порядка 500 человек персонала энергоснабжающих организаций и 198 единиц техники», — рассказал Sputnik начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго» Александр Мальков.

Он отметил, что по состоянию на семь часов утра еще ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 41 населенном пункте, где электричество отключилось минувшей ночью и утром.

«Благодаря своевременной подготовке персонала и достаточному оснащению бригад, отключения в распределительных сетях устранялись оперативно», — добавил Мальков.

По информации представителя «Белэнерго», ситуация находится под контролем, диспетчерские службы работают круглосуточно.