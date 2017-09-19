МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
Деятельность торговой площадки RAMP была прекращена в июле, уточнил замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин.
Деятельность торговой площадки RAMP была прекращена в июле, уточнил замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин.
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. МВД РФ ликвидировало крупнейший
«В результате проведенных мероприятий в июле 2017 года прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP (Russian anonymous marketplace)», — говорится в документе, копия которого есть у ТАСС. Как подчеркивает Ваничкин, МВД на постоянной основе реализует «комплекс мер, направленный на выявление и пресечение деятельности участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет». «Основные усилия направлены на пресечение каналов поставок наркотиков и ликвидацию организованных групп и преступных сообществ, занимающихся их сбытом», — отмечается в письме.
Так, в первом полугодии 2017 года выявлено 3775 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием
В разговоре с корреспондентом ТАСС Горелкин назвал полученный ответ «отличной новостью» и напомнил, что RAMP «существовал в так называемом даркнете, скрытой от простых пользователей части интернета, более пяти лет». «И только этим летом, в июле, о ней заговорили открыто: прошла волна больших публикаций в СМИ о работе, устройстве и финансовых масштабах этой наркобиржи», — отметил он. При этом, сказал депутат, у многих было ощущение, что «правоохранители игнорируют проблему». «Да, и сами администраторы RAMP в интервью журналистам хвастались, что «всех купили», — добавил он.
Горелкин считает принципиально важным тот факт, что RAMP «не заблокирован на уровне провайдеров, а именно ликвидирован». При этом он выразил удивление в связи с тем, что об этом крупном успехе правоохранительных органов не сообщалось официально, и призвал министерство информировать общество о прогрессе в борьбе с наркобизнесом.