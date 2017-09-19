МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. МВД РФ ликвидировало крупнейший интернет-магазин наркотиков — RAMP (Russian anonymous marketplace), действовавший в русскоязычном сегменте анонимной сети TOR. Об этом говорится в ответе заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина о мерах, принимаемых ведомством против распространения наркотиков в интернете. Запрос парламентария был направлен в августе, о закрытии RAMP ранее не сообщалось.

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«В результате проведенных мероприятий в июле 2017 года прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP (Russian anonymous marketplace)», — говорится в документе, копия которого есть у ТАСС. Как подчеркивает Ваничкин, МВД на постоянной основе реализует «комплекс мер, направленный на выявление и пресечение деятельности участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет». «Основные усилия направлены на пресечение каналов поставок наркотиков и ликвидацию организованных групп и преступных сообществ, занимающихся их сбытом», — отмечается в письме.

Так, в первом полугодии 2017 года выявлено 3775 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием интернет-технологий, к уголовной ответственности привлечено 1583 лица, из незаконного оборота изъято свыше 760 кг наркотиков. Пресечена деятельность 1345 интернет-ресурсов, посредством которых осуществлялась торговля наркотиками, на территории РФ решением Роскомнадзора доступ к ним запрещен, сообщил замглавы МВД.

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В разговоре с корреспондентом ТАСС Горелкин назвал полученный ответ «отличной новостью» и напомнил, что RAMP «существовал в так называемом даркнете, скрытой от простых пользователей части интернета, более пяти лет». «И только этим летом, в июле, о ней заговорили открыто: прошла волна больших публикаций в СМИ о работе, устройстве и финансовых масштабах этой наркобиржи», — отметил он. При этом, сказал депутат, у многих было ощущение, что «правоохранители игнорируют проблему». «Да, и сами администраторы RAMP в интервью журналистам хвастались, что «всех купили», — добавил он.