В Аксайском районе ландшафтный пожар полностью потушили
Крупный ланшафтный пожар в садовом товариществе «Аксаец» под Ростовом полностью потушили, сообщает
Крупный ланшафтный пожар в садовом товариществе «Аксаец» под Ростовом полностью потушили, сообщает
По предварительной информации, в садовом товариществе огнем повреждены четыре нежилых дачных домика и хозпостройка. Погибших, пострадавших нет.
В ликвидации пожара принимали участие 48 человек и 16 единиц техники. Площадь возгорания составила 0,35 га.
Напомним, сообщение о возгорании сухой растительности поступило около 14:00 18 сентября, локализовать пожар удалось в 17:45, полностью потушили в 18:45.