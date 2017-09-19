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10:55 (мск), источник: Городской репортер

В Аксайском районе ландшафтный пожар полностью потушили

Крупный ланшафтный пожар в садовом товариществе «Аксаец» под Ростовом полностью потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

По предварительной информации, в садовом товариществе огнем повреждены четыре нежилых дачных домика и хозпостройка. Погибших, пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 48 человек и 16 единиц техники. Площадь возгорания составила 0,35 га.

Напомним, сообщение о возгорании сухой растительности поступило около 14:00 18 сентября, локализовать пожар удалось в 17:45, полностью потушили в 18:45.

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