В Омске пенсионерка зарезала молодого супруга
Причиной убийства стала бытовая ссора.
Причиной убийства стала бытовая ссора.
В Омске на улице Краснознаменной накануне случилась трагедия. 59-летняя пенсионерка устроила алкогольные посиделки со своим 53-летним гражданским супругом.
Но
— Конфликт произошел на бытовой почве, супруги пили спиртное, потом начали ругаться. В ходе ссоры женщина убила ножом мужчину, который скончался на месте, — уточнил порталу Om1.ru руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Омской области Иван Козлов.
Сейчас ведется расследование уголовного дела по статье «Убийство». Нож как орудие совершения преступления направили на экспертизу.