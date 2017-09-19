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09:25 (мск), источник: Om1.ru

В Омске пенсионерка зарезала молодого супруга

Причиной убийства стала бытовая ссора.

В Омске на улице Краснознаменной накануне случилась трагедия. 59-летняя пенсионерка устроила алкогольные посиделки со своим 53-летним гражданским супругом.

Но что-то пошло не так, слово за слово, возлюбленные начали ссориться, в результате женщина ударила ножом своего мужчину.

 — Конфликт произошел на бытовой почве, супруги пили спиртное, потом начали ругаться. В ходе ссоры женщина убила ножом мужчину, который скончался на месте, — уточнил порталу Om1.ru руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Омской области Иван Козлов.

Сейчас ведется расследование уголовного дела по статье «Убийство». Нож как орудие совершения преступления направили на экспертизу.

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