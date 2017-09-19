В Омске пенсионерка зарезала молодого супруга

В Омске на улице Краснознаменной накануне случилась трагедия. 59-летняя пенсионерка устроила алкогольные посиделки со своим 53-летним гражданским супругом.

Но что-то пошло не так, слово за слово, возлюбленные начали ссориться, в результате женщина ударила ножом своего мужчину.

— Конфликт произошел на бытовой почве, супруги пили спиртное, потом начали ругаться. В ходе ссоры женщина убила ножом мужчину, который скончался на месте, — уточнил порталу Om1.ru руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Омской области Иван Козлов.