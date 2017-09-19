В Сороках проходят массовые обыски по делу о торговле людьми

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Во вторник на севере страны — «жарко». Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также офицеры Национального инспектората расследований проводят в данный момент обыски в Сороках и близлежащих населенных пунктах. Всего около 50 обысков по делу о торговле людьми и продаже наркотиков.