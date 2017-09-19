В Шымкенте мошенник находил своих жертв через соцсети

32-летний аферист через социальные сети знакомился с девушками, которых приглашал на свидание, или через сайт продаж договаривался с владельцами телефонов, желавших продать свой мобильник. Затем назначал им встречу, где, войдя в доверие, обманным путем под различными предлогами завладевал золотыми изделиями, сотовыми телефонами и другими ценными вещами потерпевших, после чего скрывался. Похищенное имущество злоумышленник затем продавал.

Так, 28-летняя девушка сообщила в полицию о том, что на площади Ордабасы к ней подошел некий мужчина, который, войдя в доверие, обманным путем завладел ее золотыми изделиями и скрылся в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Задержан 32-летний подозреваемый, житель Сайрамского района, ранее судимый. На сегодня следствием установлена причастность задержанного к восьми фактам мошенничества.