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11:17 (мск), источник: Kazinform

В Шымкенте мошенник находил своих жертв через соцсети

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

32-летний аферист через социальные сети знакомился с девушками, которых приглашал на свидание, или через сайт продаж договаривался с владельцами телефонов, желавших продать свой мобильник. Затем назначал им встречу, где, войдя в доверие, обманным путем под различными предлогами завладевал золотыми изделиями, сотовыми телефонами и другими ценными вещами потерпевших, после чего скрывался. Похищенное имущество злоумышленник затем продавал.

Так, 28-летняя девушка сообщила в полицию о том, что на площади Ордабасы к ней подошел некий мужчина, который, войдя в доверие, обманным путем завладел ее золотыми изделиями и скрылся в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Задержан 32-летний подозреваемый, житель Сайрамского района, ранее судимый. На сегодня следствием установлена причастность задержанного к восьми фактам мошенничества.

В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование.

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