Премьер Доминики об ударе урагана «Мария»: «Мы потеряли все»
Прежде чем обрушиться на Доминику, «Мария» усилилась до пятой категории, которую специалисты также называют категорией «потенциальной катастрофы».
Прежде чем обрушиться на Доминику, «Мария» усилилась до пятой категории, которую специалисты также называют категорией «потенциальной катастрофы».
Ураган «Мария» прошелся по острову Доминика в Карибском море, нанеся колоссальные разрушения. «Мы потеряли все», — сказал
Он призвал дружественные страны, располагающие авиацией, прийти на помощь народу Доминики.
С начала стихии премьер публиковал в соцсетях последние обновления о происходящем, пока с его дома не снесло крышу. После этого он написал, что полностью зависит от воли урагана.
О жертвах пока не сообщается.
Прежде чем обрушится на Доминику, «Мария» усилилась до пятой категории, которую специалисты также называют категорией «потенциальной катастрофы». Порывы ветра достигают 260 км. в час.
Следующий удар стихии ожидают на Гваделупе.