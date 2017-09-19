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09:27 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Премьер Доминики об ударе урагана «Мария»: «Мы потеряли все»

Прежде чем обрушиться на Доминику, «Мария» усилилась до пятой категории, которую специалисты также называют категорией «потенциальной катастрофы».

Источник: AP 2017

Ураган «Мария» прошелся по острову Доминика в Карибском море, нанеся колоссальные разрушения. «Мы потеряли все», — сказал премьер-министр острова Рузвельт Скеррит.

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Последствия урагана «Ирма»

Он призвал дружественные страны, располагающие авиацией, прийти на помощь народу Доминики.

С начала стихии премьер публиковал в соцсетях последние обновления о происходящем, пока с его дома не снесло крышу. После этого он написал, что полностью зависит от воли урагана.

О жертвах пока не сообщается.

Прежде чем обрушится на Доминику, «Мария» усилилась до пятой категории, которую специалисты также называют категорией «потенциальной катастрофы». Порывы ветра достигают 260 км. в час.

Следующий удар стихии ожидают на Гваделупе.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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