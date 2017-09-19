СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям нижегородского метрополитена
Нижний Новгород. 19 сентября.
Нижний Новгород. 19 сентября.
Как сообщат СУ СК России по Нижегородской области, следователями возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
Согласно информации, с 30 июня до настоящего времени руководство фирмы, которая занимается работами по продлению линии нижегородского метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка» не выплатило зарплату своим сотрудникам.
В рамках расследования данного уголовного дела следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей ситуации и принять меры для возмещения работникам метро ущерба в полном объеме.
Ранее сообщалось, что 19 строителей «Сормовско-Мещерской» линии метро в Нижнем Новгороде приостановили работу
При этом в середине сентября «Нижегородское «СУ-620» погасило долги перед работниками за