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10:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям нижегородского метрополитена

Нижний Новгород. 19 сентября. НТА-Приволжье — СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям нижегородского метрополитена.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщат СУ СК России по Нижегородской области, следователями возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Согласно информации, с 30 июня до настоящего времени руководство фирмы, которая занимается работами по продлению линии нижегородского метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка» не выплатило зарплату своим сотрудникам.

В рамках расследования данного уголовного дела следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей ситуации и принять меры для возмещения работникам метро ущерба в полном объеме.

Ранее сообщалось, что 19 строителей «Сормовско-Мещерской» линии метро в Нижнем Новгороде приостановили работу из-за долгов по зарплате. Общая сумма долга на момент проверки составляла 70 млн. рублей.

При этом в середине сентября «Нижегородское «СУ-620» погасило долги перед работниками за июнь-июль 2017 года.

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