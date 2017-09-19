СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям нижегородского метрополитена

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщат СУ СК России по Нижегородской области, следователями возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Согласно информации, с 30 июня до настоящего времени руководство фирмы, которая занимается работами по продлению линии нижегородского метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка» не выплатило зарплату своим сотрудникам.

В рамках расследования данного уголовного дела следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей ситуации и принять меры для возмещения работникам метро ущерба в полном объеме.

Ранее сообщалось, что 19 строителей «Сормовско-Мещерской» линии метро в Нижнем Новгороде приостановили работу из-за долгов по зарплате. Общая сумма долга на момент проверки составляла 70 млн. рублей.