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09:58 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области пропал пенсионер, у которого проблемы с памятью

Правоохранители просят помочь в поиске 71-летнего жителя Сухого Лога Виктора Дмитриевича Юровских, который пропал еще 31 июля, сообщили в региональном управлении СКР.

В тот день он ушел из дома, и с тех пор о нем ничего неизвестно. На вид ему около 70 лет, ростом он около 175 см, телосложение среднее. Скорее всего, из дома он ушел в утепленной коричневой рубашке, серых трико, черных туфлях из кожзаменителя. Он носит съемный протез четырех верхних зубов, шепелявит.

У мужчины есть заболевания, вызывающие потерю ориентации и памяти.

«Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно об этом мужчине или о месте его нахождения, с просьбой сообщить данную информацию по телефону в городе Сухой Лог: 8 (34373) 4−27−87 (дежурная часть отдела полиции)», — призывают правоохранители.

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