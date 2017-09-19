В Свердловской области пропал пенсионер, у которого проблемы с памятью
Правоохранители просят помочь в поиске 71-летнего жителя Сухого Лога Виктора Дмитриевича Юровских, который пропал еще 31 июля, сообщили в региональном управлении СКР.
Правоохранители просят помочь в поиске 71-летнего жителя Сухого Лога Виктора Дмитриевича Юровских, который пропал еще 31 июля, сообщили в региональном управлении СКР.
В тот день он ушел из дома, и с тех пор о нем ничего неизвестно. На вид ему около 70 лет, ростом он около 175 см, телосложение среднее. Скорее всего, из дома он ушел в утепленной коричневой рубашке, серых трико, черных туфлях из кожзаменителя. Он носит съемный протез четырех верхних зубов, шепелявит.
У мужчины есть заболевания, вызывающие потерю ориентации и памяти.
«Следствие обращается ко всем, кому