В Свердловской области пропал пенсионер, у которого проблемы с памятью

В тот день он ушел из дома, и с тех пор о нем ничего неизвестно. На вид ему около 70 лет, ростом он около 175 см, телосложение среднее. Скорее всего, из дома он ушел в утепленной коричневой рубашке, серых трико, черных туфлях из кожзаменителя. Он носит съемный протез четырех верхних зубов, шепелявит.