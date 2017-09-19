В Новосибирске «Субару» протаранил 13-й трамвай
Трамвай № 13 снова попал в сводки ДТП — на этот раз водитель кроссовера не заметил городскую легенду, рассказали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Трамвай № 13 снова попал в сводки ДТП — на этот раз водитель кроссовера не заметил городскую легенду, рассказали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске «Субару» протаранил 13-й трамвай, ДТП произошло днем 19 сентября в Октябрьском районе города, об этом сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
На перекрестке улиц Восход и Зыряновской водитель «Subaru Forester» не заметил городскую легенду во время поворота.
По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, 13-й трамвай нередко становится участником ДТП. Последняя авария с грозой новосибирских автолюбителей произошла 8 сентября. Тогда трамвай протаранил минивэн.