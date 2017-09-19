Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске «Субару» протаранил 13-й трамвай, ДТП произошло днем 19 сентября в Октябрьском районе города, об этом сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

На перекрестке улиц Восход и Зыряновской водитель «Subaru Forester» не заметил городскую легенду во время поворота.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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