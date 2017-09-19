В Чернушке при пожаре пострадала женщина
Вечером 18 сентября на лоджии квартиры по улице Коммунистическая загорелись вещи на лоджии. Хозяйка пыталась самостоятельно потушить пожар, но только получила серьезные ожоги.
Вечером 18 сентября на лоджии квартиры по улице Коммунистическая загорелись вещи на лоджии. Хозяйка пыталась самостоятельно потушить пожар, но только получила серьезные ожоги.
Пожарную охрану вызвала родственница пострадавшей. Она пришла навестить 57-летнюю женщину, но никто не открывал ей дверь. В итоге хозяйка открыла, из квартиры повалил густой черный дым.
Пострадавшая, уже получившая ожоги, снова побежала на лоджию тушить пламя. Родственница остановила ее, вывела в подъезд и позвонила в пожарную службу.
Из соседних квартир пожарные эвакуировали шесть человек. На ликвидацию возгорания потребовалось 18 минут. По информации МЧС, площадь пожара составила четыре квадратных метра, закоптились стены и потолок кухни.
Хозяйка получила ожог тела на площади 70%.