В Чернушке при пожаре пострадала женщина

Пожарную охрану вызвала родственница пострадавшей. Она пришла навестить 57-летнюю женщину, но никто не открывал ей дверь. В итоге хозяйка открыла, из квартиры повалил густой черный дым.



Пострадавшая, уже получившая ожоги, снова побежала на лоджию тушить пламя. Родственница остановила ее, вывела в подъезд и позвонила в пожарную службу.



Из соседних квартир пожарные эвакуировали шесть человек. На ликвидацию возгорания потребовалось 18 минут. По информации МЧС, площадь пожара составила четыре квадратных метра, закоптились стены и потолок кухни.



Хозяйка получила ожог тела на площади 70%.