В Башкирии загорелась птицефабрика

Накануне вечером, 18 сентября, в селе Дуслык Туймазинского района Башкирии загорелся один из корпусов птицефабрики.

Оперативно приехавшие на место происшествия пожарные уже через пять минут ликвидировали огонь. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.