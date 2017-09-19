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09:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии загорелась птицефабрика

К счастью, пожар потушили быстро.

Накануне вечером, 18 сентября, в селе Дуслык Туймазинского района Башкирии загорелся один из корпусов птицефабрики.

Оперативно приехавшие на место происшествия пожарные уже через пять минут ликвидировали огонь. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.

— В результате пожара повреждено электрооборудование. Птицефабрика продолжает функционировать в плановом режиме, работоспособность не нарушена, — прокомментировали в МЧС по РБ.

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