В Воронеже правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП с 4 машинами

Сотрудники специализированной части по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по факту аварии на улице Волгоградская. ДТП с участием Daewoo Gentra, Scoda Octavia, Volksvagen Tiguan и Chevrolet Niva случилось у остановки «Воронежстальмост» 10 сентября. В результате произошедшего погиб 69-летний водитель Volksvagen Tiguan.



Как ранее сообщало РИА «Воронеж», водитель Daewoo Gentra, 41-летний воронежец, ехал по улице Волгоградская со стороны улицы Баррикадная в направлении улицы Димитрова. Во время поворота налево иномарка выехала на «встречку» и столкнулась с автомобилем Scoda Octavia, которая ехала во встречном направлении. Машиной управлял 33-летний горожанин.



От удара Scoda Octavia отбросило на встречную полосу движения. Машина столкнулась с автомобилем Volksvagen Tiguan под управлением 69-летнего горожанина. Volksvagen Tiguan врезался в ехавший за ним Chevrolet Niva, за рулем которой был 44-летний воронежец. Медики госпитализировали двух пассажиров Volksvagen — женщину 69 лет, мужчину 80 лет и 34-летнего водителя Scoda Octavia.



Сотрудники правоохранительных органов назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы. Полицейские установили и опросили очевидцев аварии. По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).