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11:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Синицы в Хабаровске погибли не от болезни

Ветеринар считает причиной смерти удар птиц о землю.

В соцсетях хабаровчане активно обсуждают возможный мор синиц в городе. Несколько мертвых птиц было обнаружено в районе городских прудов недалеко от торгового центра. Жители высказывают различные версии гибели пернатых.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник КГБУ «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями животных» Виктор Думикян, причиной гибели не являются инфекционные заболевания.

 — Сотрудник нашего учреждения осмотрел синиц, но не выявил у них инфекционных заболеваний, которые могли бы стать угрозой для других птиц и людей. Это были желторотики, которые по какой-то неизвестной нам причине покинули свои гнезда. Такое ощущение, что их кто-то напугал или выкинул, и синицы погибли от удара о землю. Если бы причиной была болезнь, то они бы лежали в разных местах, а не на одной площадке — считает Виктор Думикян. По словам ветеринаров, подобный случай именно с синицами случился в Хабаровске впервые. Однако в дикой природе массовый падеж пернатых редко, но бывает. — В лесу, конечно, мертвых птиц труднее заметить, но охотники иногда обнаруживают небольшое количество мертвых диких уток, лежащих в траве, уточняет директор ФГБУ «Заповедное Приамурье», орнитолог, к.б.н Владимир Андронов. — Причины бывают разные, в том числе и заболевания. В прошлом году в других городах России также находили трупы синиц, но специалисты так и не выявили причины их гибели.

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