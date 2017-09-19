Синицы в Хабаровске погибли не от болезни

— Сотрудник нашего учреждения осмотрел синиц, но не выявил у них инфекционных заболеваний, которые могли бы стать угрозой для других птиц и людей. Это были желторотики, которые по какой-то неизвестной нам причине покинули свои гнезда. Такое ощущение, что их кто-то напугал или выкинул, и синицы погибли от удара о землю. Если бы причиной была болезнь, то они бы лежали в разных местах, а не на одной площадке — считает Виктор Думикян. По словам ветеринаров, подобный случай именно с синицами случился в Хабаровске впервые. Однако в дикой природе массовый падеж пернатых редко, но бывает. — В лесу, конечно, мертвых птиц труднее заметить, но охотники иногда обнаруживают небольшое количество мертвых диких уток, лежащих в траве, уточняет директор ФГБУ «Заповедное Приамурье», орнитолог, к.б.н Владимир Андронов. — Причины бывают разные, в том числе и заболевания. В прошлом году в других городах России также находили трупы синиц, но специалисты так и не выявили причины их гибели.