Синицы в Хабаровске погибли не от болезни
Ветеринар считает причиной смерти удар птиц о землю.
Ветеринар считает причиной смерти удар птиц о землю.
В соцсетях хабаровчане активно обсуждают возможный мор синиц в городе. Несколько мертвых птиц было обнаружено в районе городских прудов недалеко от торгового центра. Жители высказывают различные версии гибели пернатых.
Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник КГБУ «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями животных» Виктор Думикян, причиной гибели не являются инфекционные заболевания.
— Сотрудник нашего учреждения осмотрел синиц, но не выявил у них инфекционных заболеваний, которые могли бы стать угрозой для других птиц и людей. Это были желторотики, которые по