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10:08 (мск), источник: Om1.ru

Автоинспекция прокомментировала жесткое задержание пьяного омского водителя, пытавшегося сопротивляться

УГИБДД проводит служебную проверку и проверяет правомерность действий автоинспекторов, применивших силу в отношении задержанного водителя.

Сегодня, 19 сентября, на пресс-конференции, касающейся безопасности на дорогах, в Управлении ГИБДД УМВД по Омской области коснулись резонансного задержания 31-летнего водителя «Ниссан Кашкай».

Ночью 13 сентября омич угнал из автосервиса чужую машину и помчался по вечернему Омску, едва не устраивая ДТП и нарушая правила движения. Мужчину удалось задержать на пересечении улиц Орджоникидзе и 24-я Северная. Видеозапись зафиксировала, что мужчину задержали довольно грубо, а автоинспекторы применили силу.

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Также на видео омичи заметили, что в руках у него пистолет, однако официальной информации по этому поводу еще нет. В ГИБДД заявили, что по данному факту будет проведена проверка.

Врио начальника УГИБДД УМВД РФ по Омской области Триколе Игорь Викторович:

— Молодой человек неправомерно завладел транспортным средством, хотя не имел право на управление. Осуществлял движения по улицам Омска, продолжил движение, несмотря на требования об остановке. Создал ситуацию, которая опасна для общества. Сотрудники ДПС, выполняя требования регламента, предприняли попытку остановки. Только после того, как преградили дорогу, он остановился, и то произошло касательное столкновение с машиной экипажа ДПС, после чего снова попытался уехать и столкнулся с автомобилем другого участника движения. У данного гражданина в руках был некий предмет. Будет проведена служебная проверка с использованием видео, но не тех, что появились на YouTube, а с видеорегистраторов автоинспекторов. В рамках служебной проверки будет дан четкий ответ на порядок действия всех лиц, которые участвовали в данном задержания.

Напомним, проверку также организовал Следственный комитет по Омской области, который даст правовую оценку действиям сотрудников полиции.

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