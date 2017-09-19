Автоинспекция прокомментировала жесткое задержание пьяного омского водителя, пытавшегося сопротивляться

Также на видео омичи заметили, что в руках у него пистолет, однако официальной информации по этому поводу еще нет. В ГИБДД заявили, что по данному факту будет проведена проверка.

— Молодой человек неправомерно завладел транспортным средством, хотя не имел право на управление. Осуществлял движения по улицам Омска, продолжил движение, несмотря на требования об остановке. Создал ситуацию, которая опасна для общества. Сотрудники ДПС, выполняя требования регламента, предприняли попытку остановки. Только после того, как преградили дорогу, он остановился, и то произошло касательное столкновение с машиной экипажа ДПС, после чего снова попытался уехать и столкнулся с автомобилем другого участника движения. У данного гражданина в руках был некий предмет. Будет проведена служебная проверка с использованием видео, но не тех, что появились на YouTube, а с видеорегистраторов автоинспекторов. В рамках служебной проверки будет дан четкий ответ на порядок действия всех лиц, которые участвовали в данном задержания.