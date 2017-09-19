В Мензелинском районе спасатели отыскали пропавшего рыбака
(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Мензелинском районе сотрудники МСЧ отыскали рыбака, который уплыл на лодке и пропал, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 19 сентября, «Татар-информ»). В Мензелинском районе сотрудники МСЧ отыскали рыбака, который уплыл на лодке и пропал, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на базе отдыха в Мензелинске пропал 60-летний мужчина. Утром он уплыл по реке Ик на резиновой лодке и не вернулся.
Прибывшие на место спасатели ЗПСО № 6 отыскали мужчину в пяти километрах от предполагаемого местонахождения на острове «Золотой». Мужчина был здоров и не нуждался в медицинской помощи. Спасатели транспортировали его на берег и передали сотрудникам ПЧ № 122.