Роспотребнадзор зафиксировал более 450 случаев клещевого боррелиоза в Москве
Более 450 случаев клещевого боррелиоза зафиксировано в Москве, всего на укусы клещей с начала сезона пожаловались более 11 тыс. жителей столицы. Об этом сообщили в
Более 450 случаев клещевого боррелиоза зафиксировано в Москве, всего на укусы клещей с начала сезона пожаловались более 11 тыс. жителей столицы. Об этом сообщили в
«На текущий период 2017 г. в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 11 тыс. 128 человек (в 2016 г. — 14 тыс. 909).
По состоянию на 12 сентября в Москве зарегистрировано предварительно 456 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), из них только семь случаев связаны с присасыванием клещей на территории лесопарковых зон Москвы (2016 г. — 556 случаев)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привиты 23 тыс. 387 человек, из них 8 тыс. 581 — дети.