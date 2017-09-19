Роспотребнадзор зафиксировал более 450 случаев клещевого боррелиоза в Москве

«На текущий период 2017 г. в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 11 тыс. 128 человек (в 2016 г. — 14 тыс. 909).

Болезнь Клещевой энцефалит

По состоянию на 12 сентября в Москве зарегистрировано предварительно 456 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), из них только семь случаев связаны с присасыванием клещей на территории лесопарковых зон Москвы (2016 г. — 556 случаев)", — говорится в сообщении.