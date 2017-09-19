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12:24 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Роспотребнадзор зафиксировал более 450 случаев клещевого боррелиоза в Москве

Более 450 случаев клещевого боррелиоза зафиксировано в Москве, всего на укусы клещей с начала сезона пожаловались более 11 тыс. жителей столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора.

«На текущий период 2017 г. в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 11 тыс. 128 человек (в 2016 г. — 14 тыс. 909).

Болезнь
Клещевой энцефалит

По состоянию на 12 сентября в Москве зарегистрировано предварительно 456 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), из них только семь случаев связаны с присасыванием клещей на территории лесопарковых зон Москвы (2016 г. — 556 случаев)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привиты 23 тыс. 387 человек, из них 8 тыс. 581 — дети.

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