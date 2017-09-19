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11:00 (мск), источник: АиФ Иркутск

Жительница Приангарья, продавая картофель через сеть, лишилась денег

Пенсионерка лишилась накоплений.

В Иркутской области полицейские выясняют обстоятельства мошенничества, жертвой которого стала 66-летняя жительница села Смоленщина. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Как стало известно, пенсионерка на одном из сайтов разместила объявление о продаже урожая картофеля. Вскоре ей позвонил потенциальный покупатель. Незнакомец попросил пройти к банкомату и выполнить несколько операций, чтобы якобы его деньги зачислились на ее счет. Продавец выполнила все требования звонившего. В результате с ее счета исчезли 60 тысяч рублей.

Полицейские установили, что абонентский номер «покупателя картофеля» зарегистрирован в Ленинградской области.

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