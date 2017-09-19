Сотрудница новосибирского Ростехнадзора подозревается в получении взятки

По данным ведомства, в декабре 2016 года подозреваемая получила взятку от строительных организаций ООО «Сибстрой» и ООО «АКД-Мета». За вознаграждение в 55 тысяч рублей она дала разрешение на подключение к электроустановкам двух домов в Новосибирске.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в значительном размере. Сама 36-летняя фигурантка дела свою вину не признает. Она сообщила, что перечисленные на ее счет деньги она взяла в долг.