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10:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Сотрудница новосибирского Ростехнадзора подозревается в получении взятки

НОВОСИБИРСК, 19 сентября, ФедералПресс. Сотрудница Ростехнадзора Новосибирской области подозревается в получении взятки. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК региона.

По данным ведомства, в декабре 2016 года подозреваемая получила взятку от строительных организаций ООО «Сибстрой» и ООО «АКД-Мета». За вознаграждение в 55 тысяч рублей она дала разрешение на подключение к электроустановкам двух домов в Новосибирске.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в значительном размере. Сама 36-летняя фигурантка дела свою вину не признает. Она сообщила, что перечисленные на ее счет деньги она взяла в долг.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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