Табун лошадей спровоцировал аварию на трассе «Троицк — Челябинск»

На кадрах видно, что «четверка», которая двигалась по правому ряду, притормаживает, пропуская табун скакунов, а вот иномарка, которая ехала сзади, наоборот, набирает скорость.

«В левой полосе все замедлили скорость, но “Элантра”, видимо, психанула и пошла справа на опережение», — так прокомментировал видео автор.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-140774741&id=456239226&hash=360f3b6b882e86dc&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Скоростной ряд тормозит, а водитель иномарки, не снижая скорости, уходит в правый ряд и идет на опережение», — комментируют видео пользователи сети.