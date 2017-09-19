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10:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Табун лошадей спровоцировал аварию на трассе «Троицк — Челябинск»

Табун лошадей на трассе «Троицк — Челябинск» спровоцировал аварию. Животные не пострадали. Авария попала на запись видеорегистратора.

На кадрах видно, что «четверка», которая двигалась по правому ряду, притормаживает, пропуская табун скакунов, а вот иномарка, которая ехала сзади, наоборот, набирает скорость.

«В левой полосе все замедлили скорость, но “Элантра”, видимо, психанула и пошла справа на опережение», — так прокомментировал видео автор.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Скоростной ряд тормозит, а водитель иномарки, не снижая скорости, уходит в правый ряд и идет на опережение», — комментируют видео пользователи сети.

Участники ДТП остались дожидаться сотрудников ГИБДД, а вот табун лошадей продолжил движение по трассе дальше.

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