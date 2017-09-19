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11:27 (мск), источник: АиФ Калининград

В районе Окружной дороги в Калининграде обрушилась часть склона

В районе Окружной дороги в Калининграде обрушилась часть склона, сообщают автомобилисты с одной из социальных сетей.

Произошло это 18 сентября, когда в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Грунт съехал на части трассы, ведущей с Окружной на Советский проспект в сторону города.

Как сообщают автомобилисты, весь спуск перекрывать не стали, а просто выставили ограждение. В причинах обрушения разбираются специалисты.

Напомним, что накануне сильный ветер повалил в регионе более 30 деревьев, уровень воды в Преголе поднялся более чем на полметра.

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