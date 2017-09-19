Молодой самарец угнал вазовскую «десятку»

Патрулировавший Самарский район Самары экипаж вневедомственной охраны от дежурного получил информацию о том, что неизвестный пытается снять колеса с припаркованного на улице Венцека автомобиля ВАЗ-21104, принадлежащего 57-летнему местному жителю. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.

Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка не обнаружили транспортное средство, о котором шла речь в сообщении. Предположив, что злоумышленник угнал машину, патрульные начали ее поиски. Через непродолжительное время в ходе отработки прилегающей территории сотрудники вневедомственной охраны обнаружили искомый автомобиль и задержали находившегося за рулем молодого человека.