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11:06 (мск), источник: НИА Самара

Молодой самарец угнал вазовскую «десятку»

Его задержали сотрудники Росгвардии.

Патрулировавший Самарский район Самары экипаж вневедомственной охраны от дежурного получил информацию о том, что неизвестный пытается снять колеса с припаркованного на улице Венцека автомобиля ВАЗ-21104, принадлежащего 57-летнему местному жителю. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.

Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка не обнаружили транспортное средство, о котором шла речь в сообщении. Предположив, что злоумышленник угнал машину, патрульные начали ее поиски. Через непродолжительное время в ходе отработки прилегающей территории сотрудники вневедомственной охраны обнаружили искомый автомобиль и задержали находившегося за рулем молодого человека.

Сотрудники Росгвардии передали 25-летнего задержанного вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. Возбуждено уголовное дело об угоне, сообщает пресс-группа Росгвардии.

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