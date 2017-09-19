Еще два человека отравились грибами в Нижегородской области в сентябре, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Всего в 2017 году в Нижегородской области от отравления грибами пострадали 4 человека (1 — март, 1 — июнь, 2 — сентябрь). Все случаи связаны с употреблением в пищу грибов собственного сбора и приготовления.

Управление предупреждает, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.