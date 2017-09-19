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11:06 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Два человека отравились грибами в Нижегородской области

Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети.

Еще два человека отравились грибами в Нижегородской области в сентябре, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Всего в 2017 году в Нижегородской области от отравления грибами пострадали 4 человека (1 — март, 1 — июнь, 2 — сентябрь). Все случаи связаны с употреблением в пищу грибов собственного сбора и приготовления.

Управление предупреждает, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

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