Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске отправят в СИЗО
Анара Аллахверанова, предполагаемого убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, после допроса поместят в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю.
Анара Аллахверанова, предполагаемого убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, после допроса поместят в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю.
Об этом «РГ» сообщили в региональном следственном управленим СК РФ.
Напомним, обвиняемый по уголовному делу об убийстве спортсмена года в центре Хабаровска явился в краевое следственное управление с явкой с повинной. Как уточнила официальный представитель управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольга Алькина, «в результате комплекса
Конфликт между Аллахверановым и Драчевым вспыхнул ранним утром 20 августа на улице, рядом с городским кафе. Между ними произошла драка, от ударов, которые подозреваемый нанес чемпиону мира, тот скончался. Аллахверанов занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг). С места происшествия он скрылся. СК РФ квалифицировал его действия как убийство из хулиганских побуждений.
14 сентября суд по ходатайству следствия заочно заключил под стражу Аллахверанова.