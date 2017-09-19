Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске отправят в СИЗО

Напомним, обвиняемый по уголовному делу об убийстве спортсмена года в центре Хабаровска явился в краевое следственное управление с явкой с повинной. Как уточнила официальный представитель управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольга Алькина, «в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД обвиняемый в убийстве был склонен к явке с повинной. В настоящее время он находится в краевом следственном управлении СК РФ, где с ним работают следователи».