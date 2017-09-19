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11:48 (мск), источник: "Российская газета"

Обвиняемого в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске отправят в СИЗО

Анара Аллахверанова, предполагаемого убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, после допроса поместят в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю.

Источник: Reuters

Об этом «РГ» сообщили в региональном следственном управленим СК РФ.

Напомним, обвиняемый по уголовному делу об убийстве спортсмена года в центре Хабаровска явился в краевое следственное управление с явкой с повинной. Как уточнила официальный представитель управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольга Алькина, «в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД обвиняемый в убийстве был склонен к явке с повинной. В настоящее время он находится в краевом следственном управлении СК РФ, где с ним работают следователи».

Конфликт между Аллахверановым и Драчевым вспыхнул ранним утром 20 августа на улице, рядом с городским кафе. Между ними произошла драка, от ударов, которые подозреваемый нанес чемпиону мира, тот скончался. Аллахверанов занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг). С места происшествия он скрылся. СК РФ квалифицировал его действия как убийство из хулиганских побуждений.

14 сентября суд по ходатайству следствия заочно заключил под стражу Аллахверанова.

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