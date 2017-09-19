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10:55 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области выясняют причину смерти новорожденного

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти младенца.

Инцидент произошел в одном из частных домов Коркино, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе ведомства. Тело новорожденного мальчика обнаружила мать утром 17 сентября.

Причина гибели ребенка пока не установлена, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, правоохранители не установили. Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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