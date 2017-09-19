В Челябинской области выясняют причину смерти новорожденного
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти младенца.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти младенца.
Инцидент произошел в одном из частных домов Коркино, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
Причина гибели ребенка пока не установлена, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, правоохранители не установили. Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.