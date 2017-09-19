В Кукуштане пожар унес жизни двух человек
18 сентября в 19:04 в МЧС поступило сообщение о пожаре в одноэтажном пятиквартирном жилом доме по улице Промышленная. Погибли мужчина и женщина, их личности не установлены.
18 сентября в 19:04 в МЧС поступило сообщение о пожаре в одноэтажном пятиквартирном жилом доме по улице Промышленная. Погибли мужчина и женщина, их личности не установлены.
Когда пожарные прибыли на место вызова — горела веранда и входная дверь. В ходе тушения внутри дома были обнаружены без признаков жизни мужчина и женщина. Их личности в настоящее время устанавливаются.
Спустя 24 минуты сотрудники пожарной охраны потушили огонь. Пламя уничтожило восемь квадратных метров в помещениях.
Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электооборудования. Перед возгоранием очевидцы слышали звук работающего бензогенератора и хлопок. После этого из помещения веранды пошел дым.
Проверка по факту пожара продолжается.