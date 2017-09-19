В Кукуштане пожар унес жизни двух человек

Когда пожарные прибыли на место вызова — горела веранда и входная дверь. В ходе тушения внутри дома были обнаружены без признаков жизни мужчина и женщина. Их личности в настоящее время устанавливаются.



Спустя 24 минуты сотрудники пожарной охраны потушили огонь. Пламя уничтожило восемь квадратных метров в помещениях.



Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электооборудования. Перед возгоранием очевидцы слышали звук работающего бензогенератора и хлопок. После этого из помещения веранды пошел дым.



Проверка по факту пожара продолжается.