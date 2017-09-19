Стали известны подробности аварии на железнодорожном переезде под Уфой

По предварительным данным, 56-летняя женщина за рулем легкового автомобиля «Рено Флюенс», следуя со стороны поселка Нагаево в сторону города, выехала на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. От полученных травм женщина скончалась, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Уфе.