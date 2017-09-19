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11:01 (мск), источник: ИА Башинформ

Стали известны подробности аварии на железнодорожном переезде под Уфой

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Стали известны подробности аварии на железнодорожном переезде под Уфой, которая произошла сегодня утром.

По предварительным данным, 56-летняя женщина за рулем легкового автомобиля «Рено Флюенс», следуя со стороны поселка Нагаево в сторону города, выехала на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. От полученных травм женщина скончалась, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Уфе.

На месте аварии работают сотрудники различных ведомств. Начато разбирательство по выяснению причин и обстоятельств трагедии.

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