Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Леди Гага больна фибромиалгией. Что это такое?
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
Власти Украины решили продать права на трансляцию ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Китай близок к совершению революции в подводном флоте – СМИ
СМИ: Турчинов расстроен приветствием Нацгвардии
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ узнали, почему США отказались от плана России по Донбассу
Эксперт: штурмовик "Суперграч" – это летающий танк
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
11:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

За информацию о пропавшей 5-летней волгоградке дадут вознаграждение в 1 млн

Волгоградцам обещают вознаграждение до одного миллиона рублей за информацию, которая поможет найти исчезнувшую в Калаче-на-Дону Софью Четвертнову.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», какую именно сумму получит человек, который поможет следствию, определят правоохранители. Размер вознаграждения будет зависеть от степени его вклада и полноты предоставленной информации.

Напомним, что на днях губернатор Волгоградской объявил денежное вознаграждение за помощь правоохранителям в поиске девочки. Ребенок пропал еще вечером 15 сентября с детской площадки, расположенной в 50 метрах от дома.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Увидел и полюбил. Как Ивану Грозному нашли жену в Кабарде
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ
Правительство РФ утвердило размер премий за медали на Олимпиаде
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Агутин снялся в фильме вместе с Безруковым: первые кадры Популярный певец и наставник шоу «Голос» дебютировал в кино
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь