За информацию о пропавшей 5-летней волгоградке дадут вознаграждение в 1 млн
Волгоградцам обещают вознаграждение до одного миллиона рублей за информацию, которая поможет найти исчезнувшую в
Волгоградцам обещают вознаграждение до одного миллиона рублей за информацию, которая поможет найти исчезнувшую в
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», какую именно сумму получит человек, который поможет следствию, определят правоохранители. Размер вознаграждения будет зависеть от степени его вклада и полноты предоставленной информации.
Напомним, что на днях губернатор Волгоградской объявил денежное вознаграждение за помощь правоохранителям в поиске девочки. Ребенок пропал еще вечером 15 сентября с детской площадки, расположенной в 50 метрах от дома.