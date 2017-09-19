На Ленинском проспекте в Калининграде загорелась вывеска магазина «Амбер»
В понедельник, 18 сентября, на Ленинском проспекте загорелась вывеска магазина «Амбер». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.
В понедельник, 18 сентября, на Ленинском проспекте загорелась вывеска магазина «Амбер». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.
Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:04.
Огонь потушили до приезда спасателей. Никто из людей не пострадал. Причины возгорания уточняются.