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11:02 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже горожанин прописал у себя 20 граждан Таджикистана и Узбекистана

Ближайшие три года он может провести в тюрьме.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже прокуратура проверила, как соблюдается миграционное законодательство. И выяснилось, что на учет по месту пребывания на территории жилого массива Лесная поляна встал 20 иностранцев. Речь идет о гражданах Таджикистана и Узбекистана.

«Их принял у себя 42-летний воронежец», — отметили в МВД.

На место отправились правоохранители. Они выяснили, что иностранцы фактически здесь не проживают. Полиция по материалам прокурорской проверки возбудила уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранцев.

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