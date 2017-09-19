В Воронеже горожанин прописал у себя 20 граждан Таджикистана и Узбекистана

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже прокуратура проверила, как соблюдается миграционное законодательство. И выяснилось, что на учет по месту пребывания на территории жилого массива Лесная поляна встал 20 иностранцев. Речь идет о гражданах Таджикистана и Узбекистана.

«Их принял у себя 42-летний воронежец», — отметили в МВД.