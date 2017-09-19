Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Армения допустила возврат части территорий
Власти Украины решили продать права на трансляцию ЧМ-2018
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ узнали, почему США отказались от плана России по Донбассу
Эксперт: штурмовик "Суперграч" – это летающий танк
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
11:02 (мск), источник: РИА Новости

На НПЗ в Самарской области загорелся резервуар из-под нефтепродуктов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Крупный резервуар из-под нефтепродуктов загорелся во вторник в ходе чистки на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

«На пустом резервуаре № 7 для хранения нефтепродуктов произошло возгорание пирофорных отложений. Объем резервуара — порядка 20 тысяч кубических метров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар уже удалось локализовать, пострадавших нет. Борьба с огнем ведется по второму номеру сложности. Обстоятельства возгорания выясняются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 На НПЗ в Самарской области загорелся резервуар из-под нефтепродуктов
В Самаре возбудили дело против мигранта, собиравшегося примкнуть к ИГ*
В России впервые отобрали дальневосточный гектар
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ
Правительство РФ утвердило размер премий за медали на Олимпиаде
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Общественная палата выяснила, как россияне относятся к мигрантам
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Финал Российской Дрифт Серии: много красивых фото Сезон Российской Дрифт Серии получился весьма насыщенным и непредсказуемым. Чемпионат состоял из семи этапов и собрал лучших. Финальный этап РДС состоялся на трассе в Рязани
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Агутин снялся в фильме вместе с Безруковым: первые кадры Популярный певец и наставник шоу «Голос» дебютировал в кино
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь