На НПЗ в Самарской области загорелся резервуар из-под нефтепродуктов
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Крупный резервуар
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Крупный резервуар
«На пустом резервуаре № 7 для хранения нефтепродуктов произошло возгорание пирофорных отложений. Объем резервуара — порядка 20 тысяч кубических метров», — сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар уже удалось локализовать, пострадавших нет. Борьба с огнем ведется по второму номеру сложности. Обстоятельства возгорания выясняются.