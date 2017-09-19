В Екатеринбурге фургон сбил 16-летних девушек на «зебре»

На этот раз под колеса Foton попали две 16-летних девушки. Как сообщили в городской ГИБДД, это случилось 19 сентября примерно в 09:30 напротив дома № 90 на улице Волгоградской.

Девушки шли по нерегулируемому пешеходному переходу, а фургон ехал по Волгоградской от Чкалова к Амундсена.

По словам 65-летнего водителя, по дороге в тот момент двигался большой поток транспорта, и он не успел вовремя затормозить. Обеих девушек на скорой доставили в ДМБ № 9. У одной из пострадавших медики констатировали перелом правого локтевого сустава, у второй — ушибы.