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11:27 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге фургон сбил 16-летних девушек на «зебре»

В Екатеринбурге вновь произошло ДТП на пешеходном переходе.

На этот раз под колеса Foton попали две 16-летних девушки. Как сообщили в городской ГИБДД, это случилось 19 сентября примерно в 09:30 напротив дома № 90 на улице Волгоградской.

Девушки шли по нерегулируемому пешеходному переходу, а фургон ехал по Волгоградской от Чкалова к Амундсена.

По словам 65-летнего водителя, по дороге в тот момент двигался большой поток транспорта, и он не успел вовремя затормозить. Обеих девушек на скорой доставили в ДМБ № 9. У одной из пострадавших медики констатировали перелом правого локтевого сустава, у второй — ушибы.

При этом ГИБДД напоминает, что 18 сентября 2017 года сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Пешеход, пешеходный переход», в ходе которого выявлено 57 водителей, не предоставивших преимущество, остановлено более 60 пешеходов, нарушивших ПДД.

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