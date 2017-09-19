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11:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пенсионерка из Миасса отдала телефонным мошенникам 60 тысяч рублей

Преступник сообщил женщине, что деньги срочно нужны ее внуку.

Жительница Миасса отдала мошениикам 60 тысяч рублей, поверив словам о попавшем в ДТП родственнике, сообщила специалист по связям со СМИ отдела МВД по городу Миассу Ольга Суханова.

Преступление было совершено в отношении 79-летней пенсионерки 15 сентября. Мужчина позвонил женщине на домашний телефон и сообщил, что её внук насмерть сбил человека. Незнакомец сказал бабушке, что вопрос с полицией можно «уладить» за конкретную сумму. Пожилая женщина так была шокирована сообщением о внуке, что согласилась с этим предложением и перевела на указанный счёт через банкомат 60 тысяч рублей. Затем она позвонила внуку, и выяснилось, что она стала жертвой мошеннической схемы.

Напомним, ранее в Челябинской области задержали мужчину, которого заподозрили в хищении денег с банковских карт: южноуралец под видом покупателя уговорил жертву передать ему личные данные.

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