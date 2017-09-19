Пенсионерка из Миасса отдала телефонным мошенникам 60 тысяч рублей
Преступник сообщил женщине, что деньги срочно нужны ее внуку.
Преступник сообщил женщине, что деньги срочно нужны ее внуку.
Жительница Миасса отдала мошениикам 60 тысяч рублей, поверив словам о попавшем в ДТП родственнике, сообщила специалист по связям со СМИ отдела МВД по городу Миассу Ольга Суханова.
Преступление было совершено в отношении 79-летней пенсионерки 15 сентября. Мужчина позвонил женщине на домашний телефон и сообщил, что её внук насмерть сбил человека. Незнакомец сказал бабушке, что вопрос с полицией можно «уладить» за конкретную сумму. Пожилая женщина так была шокирована сообщением о внуке, что согласилась с этим предложением и перевела на указанный счёт через банкомат 60 тысяч рублей. Затем она позвонила внуку, и выяснилось, что она стала жертвой мошеннической схемы.
Напомним, ранее в Челябинской области задержали мужчину, которого заподозрили в хищении денег с банковских карт: южноуралец под видом покупателя уговорил жертву передать ему личные данные.