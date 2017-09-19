Пенсионерка из Миасса отдала телефонным мошенникам 60 тысяч рублей

Преступление было совершено в отношении 79-летней пенсионерки 15 сентября. Мужчина позвонил женщине на домашний телефон и сообщил, что её внук насмерть сбил человека. Незнакомец сказал бабушке, что вопрос с полицией можно «уладить» за конкретную сумму. Пожилая женщина так была шокирована сообщением о внуке, что согласилась с этим предложением и перевела на указанный счёт через банкомат 60 тысяч рублей. Затем она позвонила внуку, и выяснилось, что она стала жертвой мошеннической схемы.