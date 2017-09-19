Сотрудника администрации Кировского района Ростова подозревают в получении взятки

По данным следствия, специалист, в должностные обязанности которого входит пресечение административных правонарушений, знал о нарушении работниками магазина по продаже дверей норм и правил благоустройства территории, за что они подлежали привлечению к ответственности. Однако он получил от представителя индивидуального предпринимателя, которому принадлежит магазин, взятку в сумме 15 тыс. рублей за бездействие и уклонение нарушителей от ответственности.