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11:47 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области на таможенном посту задержали мужчину с тремя тысячами магнитов

Таможенники Ростовской области предотвратили незаконный вывоз из России более трех тысяч магнитов, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Во время досмотра таможенники поста «Гуково» обнаружили на заднем сидении салона автомобиля картонную коробку, оклеенную скотчем. Как выяснилось, в ней находилось четыре упаковки с металлическими магнитными предметами, всего — 3 150 штук.

«Как следует из объяснений гражданина Украины, в настоящее время он конструирует аппарат для сухого обогащения угля. Для будущего аппарата ему и понадобились специальные магниты в большом количестве», — говорится в сообщении.

Таможенную декларацию при этом мужчина не подавал, что является нарушением. В отношении него возбуждено административное дело.

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