В Ростовской области на таможенном посту задержали мужчину с тремя тысячами магнитов

Во время досмотра таможенники поста «Гуково» обнаружили на заднем сидении салона автомобиля картонную коробку, оклеенную скотчем. Как выяснилось, в ней находилось четыре упаковки с металлическими магнитными предметами, всего — 3 150 штук.

«Как следует из объяснений гражданина Украины, в настоящее время он конструирует аппарат для сухого обогащения угля. Для будущего аппарата ему и понадобились специальные магниты в большом количестве», — говорится в сообщении.