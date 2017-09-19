В Ростовской области на таможенном посту задержали мужчину с тремя тысячами магнитов
Таможенники Ростовской области предотвратили незаконный вывоз из России более трех тысяч магнитов, сообщает
Таможенники Ростовской области предотвратили незаконный вывоз из России более трех тысяч магнитов, сообщает
Во время досмотра таможенники поста «Гуково» обнаружили на заднем сидении салона автомобиля картонную коробку, оклеенную скотчем. Как выяснилось, в ней находилось четыре упаковки с металлическими магнитными предметами, всего — 3 150 штук.
«Как следует из объяснений гражданина Украины, в настоящее время он конструирует аппарат для сухого обогащения угля. Для будущего аппарата ему и понадобились специальные магниты в большом количестве», — говорится в сообщении.
Таможенную декларацию при этом мужчина не подавал, что является нарушением. В отношении него возбуждено административное дело.