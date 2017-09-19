В Волгоградской области в заказнике «Лещевский» зафиксирована вспышка АЧС

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Губернатор региона издал постановление, согласно которому в заказнике введен карантин, который продлится до 28 февраля 2018 года, сообщает ВДТВ.

В заказнике произошел массовый падеж кабанов. Взятые анализы и лабораторные исследования однозначно выявили причину падежа — АЧС.

Все меры для отчуждения животных предпринимают в «Лещевском», комитет ветеринарии Волгоградской области предпринимает все меры для недопушения распространения заболевания на другие территории.