В Волгоградской области в заказнике «Лещевский» зафиксирована вспышка АЧС
Вспышка АЧС вновь зафиксирована в Волгоградской области. Теперь африканская чума свиней обнаружена в охотничьем заказнике «Лещевский».
Вспышка АЧС вновь зафиксирована в Волгоградской области. Теперь африканская чума свиней обнаружена в охотничьем заказнике «Лещевский».
Губернатор региона издал постановление, согласно которому в заказнике введен карантин, который продлится до 28 февраля 2018 года, сообщает ВДТВ.
В заказнике произошел массовый падеж кабанов. Взятые анализы и лабораторные исследования однозначно выявили причину падежа — АЧС.
Все меры для отчуждения животных предпринимают в «Лещевском», комитет ветеринарии Волгоградской области предпринимает все меры для недопушения распространения заболевания на другие территории.
На территорию заказника запрещен въезд посторонних, отменяется заготовка кормов и подстилочного материала, а также убой всех видов животных, — эти меры необходимые условия соблюдения карантина.