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12:32 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области в заказнике «Лещевский» зафиксирована вспышка АЧС

Вспышка АЧС вновь зафиксирована в Волгоградской области. Теперь африканская чума свиней обнаружена в охотничьем заказнике «Лещевский».

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Губернатор региона издал постановление, согласно которому в заказнике введен карантин, который продлится до 28 февраля 2018 года, сообщает ВДТВ.

В заказнике произошел массовый падеж кабанов. Взятые анализы и лабораторные исследования однозначно выявили причину падежа — АЧС.

Все меры для отчуждения животных предпринимают в «Лещевском», комитет ветеринарии Волгоградской области предпринимает все меры для недопушения распространения заболевания на другие территории.

На территорию заказника запрещен въезд посторонних, отменяется заготовка кормов и подстилочного материала, а также убой всех видов животных, — эти меры необходимые условия соблюдения карантина.

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