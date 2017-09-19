На трассе под Калининградом после аварии сгорел автомобиль, пострадал водитель
Во вторник утром на трассе «Калининград-Зеленоградск» произошла серьезная авария.
Во вторник утром на трассе «Калининград-Зеленоградск» произошла серьезная авария.
Перед развязкой на аэропорт «Храброво» столкнулись два легковых автомобиля, один из которых получил сильные повреждения и загорелся.
Судя по фотографиям, которые калининградским «Вестям» прислал свидетель ДТП, машина выгорела полностью. Водитель иномарки получил ранения, их степень тяжести неизвестна. На место происшествия вызвали врачей, полицейских и пожарных. Подробности аварии выясняются.