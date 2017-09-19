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12:36 (мск), источник: Вести - Калининград

На трассе под Калининградом после аварии сгорел автомобиль, пострадал водитель

Во вторник утром на трассе «Калининград-Зеленоградск» произошла серьезная авария.

Источник: Вести - Калининград

Перед развязкой на аэропорт «Храброво» столкнулись два легковых автомобиля, один из которых получил сильные повреждения и загорелся.

Судя по фотографиям, которые калининградским «Вестям» прислал свидетель ДТП, машина выгорела полностью. Водитель иномарки получил ранения, их степень тяжести неизвестна. На место происшествия вызвали врачей, полицейских и пожарных. Подробности аварии выясняются.

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