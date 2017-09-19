Прокурору-взяточнику Ситникову увеличили срок
Ранее суд постановил, что прокурор будет отбывать 2,5 года в колонии общего режима.
Ранее суд постановил, что прокурор будет отбывать 2,5 года в колонии общего режима.
Напомним,
При следующей встрече Ситников сообщил Супруну, что договоренности с должностными лицами уже достигнуты, и для принятия процессуальных решений в его пользу необходимо передать в качестве взятки 15 млн рублей. Также подозреваемый сообщил предпринимателю, что в случае отказа в отношении него будет организовано уголовное преследование с последующим реальным наказанием. В действительности договоренностей не было, а Ситников ввел Супруна в заблуждение, собираясь присвоить деньги и не совершать никаких действий.
При передаче 10 млн рублей сотрудник надзорного органа был задержан представителями ФСБ.
Геннадию Ситникову, которого конвоировали в Новосибирск, вменили в вину мошенничество (ч. 3 ст. 159). С предъявленным обвинением он не согласился и уверял, что брал взаймы у коммерсанта 200 тыс. руб. на лечение отца. В начале июня 2017 года
В апелляции Геннадий Ситников просил полностью его оправдать. Предприниматель Супрун в поданной в суд жалобе посчитал приговор недостаточно суровым и потребовал ужесточения наказания для бывшего приятеля. Судебная коллегия Облсуда оставила приговор без изменения.