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11:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокурору-взяточнику Ситникову увеличили срок

Ранее суд постановил, что прокурор будет отбывать 2,5 года в колонии общего режима.

Прокурору-взяточнику Ситникову увеличили срок, об этом сообщает издание «Коммерсант».

Напомним, экс-прокурор Ситников знал о заинтересованности своего знакомого Игоря Супруна, отбывающего наказание, в условно-досрочном освобождении, а также о прекращении ряда уголовных дел, расследуемых по фактам выявленных нарушений в деятельности коммерческих организаций, подконтрольных Супруну. Ситников сообщил Супруну, что может оказать содействие в решении указанных вопросов, выступив посредником в передаче взятки своим знакомым из числа сотрудников правоохранительных органов.

При следующей встрече Ситников сообщил Супруну, что договоренности с должностными лицами уже достигнуты, и для принятия процессуальных решений в его пользу необходимо передать в качестве взятки 15 млн рублей. Также подозреваемый сообщил предпринимателю, что в случае отказа в отношении него будет организовано уголовное преследование с последующим реальным наказанием. В действительности договоренностей не было, а Ситников ввел Супруна в заблуждение, собираясь присвоить деньги и не совершать никаких действий.

При передаче 10 млн рублей сотрудник надзорного органа был задержан представителями ФСБ.

Геннадию Ситникову, которого конвоировали в Новосибирск, вменили в вину мошенничество (ч. 3 ст. 159). С предъявленным обвинением он не согласился и уверял, что брал взаймы у коммерсанта 200 тыс. руб. на лечение отца. В начале июня 2017 года экс-прокурор вновь предстал перед судом, тогда его осудили на 2,5 года колонии общего режима. Горсуд г. Бердска лишил обвиняемого классного чина старшего советника юстиции, который был присвоен Ситникову еще в 2004 году, и назначил ему один год и девять месяцев колонии. Путем частичного сложения двух приговоров общий срок составил три года.

В апелляции Геннадий Ситников просил полностью его оправдать. Предприниматель Супрун в поданной в суд жалобе посчитал приговор недостаточно суровым и потребовал ужесточения наказания для бывшего приятеля. Судебная коллегия Облсуда оставила приговор без изменения.

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