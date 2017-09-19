На ул. Гагарина под колёса автомобилей попали два пьяных пешехода
В понедельник, 18 сентября, на ул. Гагарина в ДТП попали два пешехода. Об этом сообщает
В понедельник, 18 сентября, на ул. Гагарина в ДТП попали два пешехода. Об этом сообщает
Первая авария произошла в 6:00. Водитель автомобиля Mercedes сбил 33-летнего мужчину. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. В результате ДТП мужчину увезли в больницу с сотрясением головного мозга и закрытым переломом правого бедра. Также, по сообщению источника в экстренных службах города, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Вечером на той же улице под колёса Peugeot попал 52-летний горожанин, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Авария произошла в 19:50. Как сообщил источник в экстренных службах города, пешеход получил сотрясение головного мозга. Мужчина также был пьян.
Ещё один пешеход пострадал в Гвардейске на ул. Карла Маркса. Около 17:55 65-летнюю женщину сбил Mercedes. Она получила ранения.