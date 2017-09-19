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11:46 (мск), источник: Sputnik.by

Сотни людей прочесывают лес: пропавшего в пуще мальчика пока не нашли

Десятилетнего Максима Мархалюка ищут милиция, волонтеры, спасатели и даже учителя.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Поиски пропавшего в субботу в Свислочском районе десятилетнего мальчика продолжаются, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Школьник Максим Мархалюк пропал в деревне Новый двор вечером в субботу, 16 сентября: мальчик гулял с друзьями, потом решил пособирать грибы на окраине Беловежской пущи — и пропал. Его ищут уже трое суток.

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Поиски Мархалюка продолжились во вторник. В прочесывании леса участвуют сотни людей, специалисты уверяют: есть большие шансы найди ребенка целым и невредимым.

«Участвуют в поисках правоохранительные органы, МЧС, местные жители — только из сельсовета пятьсот человек», — рассказали Sputnik в УВД Гродненской области.

Во вторник появилась информация о том, что в пуще была найдена кормушка для животных, в которой мог спать ребенок, однако эти данные еще требуют подтверждения специалистов.

Как рассказали Sputnik в правоохранительных органах, семья у мальчика хорошая — ни со стороны милиции ни со стороны администрации школы вопросов к ней никогда не было.

Многие надеются на благополучный исход, ведь дом, в котором живет мальчик, стоит на практически на опушке леса, и с пущей Максим знаком с раннего детства.

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