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11:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Отец убитого в Хабаровске Андрея Драчева: Я жду заслуженного наказания убийце моего сына

По словам Константина Драчева, пожизненный срок был бы справедливым наказанием.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 сентября, AmurMedia.

Справедливого суда и заслуженного наказания убийце сына ждет отец убитого хабаровского пауэрлифтера Андрея Драчёва. А это, по его словам, пожизненный срок, сообщает корр. ИА AmurMedia.

О явке с повинной подозреваемого в убийстве Анара Аллахверанова родные Андрея Драчёва, по их словам, узнали из СМИ и в раскаяние не слишком верят.

— Его (Анара Аллахверанова — прим. редакции) загнали в угол, понимаете? — сказал Константин Драчёв.

Сейчас, по словам отца Андрея Драчева, остается только ждать суда, который и расставит все точки. По справедливости.

— Я только и живу надеждой на справедливый суд. Я жду заслуженного наказания этому человеку, чтоб его наказали по законам Российской Федерации. Если эта статья, 105 статья, часть 2, предусматривает от 20 лет до пожизненного, то я бы, конечно, хотел пожизненного. Только пожизненного, — сказал Константин Драчёв.

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