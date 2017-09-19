Отец убитого в Хабаровске Андрея Драчева: Я жду заслуженного наказания убийце моего сына

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 сентября, AmurMedia.

Справедливого суда и заслуженного наказания убийце сына ждет отец убитого хабаровского пауэрлифтера Андрея Драчёва. А это, по его словам, пожизненный срок, сообщает корр. ИА AmurMedia.

О явке с повинной подозреваемого в убийстве Анара Аллахверанова родные Андрея Драчёва, по их словам, узнали из СМИ и в раскаяние не слишком верят.

— Его (Анара Аллахверанова — прим. редакции) загнали в угол, понимаете? — сказал Константин Драчёв.

Сейчас, по словам отца Андрея Драчева, остается только ждать суда, который и расставит все точки. По справедливости.