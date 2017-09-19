Отец убитого в Хабаровске Андрея Драчева: Я жду заслуженного наказания убийце моего сына
По словам Константина Драчева, пожизненный срок был бы справедливым наказанием.
По словам Константина Драчева, пожизненный срок был бы справедливым наказанием.
Хабаровск, 19 сентября, AmurMedia.
Справедливого суда и заслуженного наказания убийце сына ждет отец убитого хабаровского пауэрлифтера Андрея Драчёва. А это, по его словам, пожизненный срок, сообщает корр. ИА AmurMedia.
О явке с повинной подозреваемого в убийстве Анара Аллахверанова родные Андрея Драчёва, по их словам, узнали из СМИ и в раскаяние не слишком верят.
— Его (Анара Аллахверанова — прим. редакции) загнали в угол, понимаете? — сказал Константин Драчёв.
Сейчас, по словам отца Андрея Драчева, остается только ждать суда, который и расставит все точки. По справедливости.
— Я только и живу надеждой на справедливый суд. Я жду заслуженного наказания этому человеку, чтоб его наказали по законам Российской Федерации. Если эта статья, 105 статья, часть 2, предусматривает от 20 лет до пожизненного, то я бы, конечно, хотел пожизненного. Только пожизненного, — сказал Константин Драчёв.