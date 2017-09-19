Молодой человек пропал в Приморье

Владимир Фирсов, 1996 года рождения, в середине апреля 2017 года вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 22 года, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: косоглазие левого глаза, шрам три сантиметра в районе теменной области.

Во что был одет неизвестно. При себе имел паспорт.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам: 8 (42347) 21 — 3 — 85 или 02- полиция, 8 914 721 22 32- волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.