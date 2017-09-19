Молодой человек пропал в Приморье
Парень пропал в поселке Ярославский Приморский край, сообщает ИА «Deita.ru».
Парень пропал в поселке Ярославский Приморский край, сообщает ИА «Deita.ru».
Владимир Фирсов, 1996 года рождения, в середине апреля 2017 года вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 22 года, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы
Особые приметы: косоглазие левого глаза, шрам три сантиметра в районе теменной области.
Во что был одет неизвестно. При себе имел паспорт.
Всех, кто может сообщить
Екатерина Брязгунова.