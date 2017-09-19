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17:59 (мск), источник: Новая Кубань

Житель Новороссийска угнал служебное авто, чтобы съездить в магазин

26-летний парень стал фигурантом уголовного дела.

Краснодар. 19 сентября — Новая Кубань. Комичный инцидент произошел на одном из предприятий г. Новороссийска. Вот только его последствия далеки от юмора.

Служебный транспорт, принадлежащий компании, всегда стоял на оборудованной парковке. Утром один из сотрудников пришел на работу и не обнаружил машину. Он заявил в полицию об угоне. Ориентировку на розыск авто распространили по всем постам.

Машину нашли на одной из улиц г. Новороссийска. За рулем был 26-летний парень. Выяснилось, что он работник того же предприятия.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось выслушать объяснения следующего содержания: парень угнал служебную машину для того, чтобы съездить в магазин за покупками. Видимо, он планировал остаться незамеченным и припарковать авто обратно на стоянку, но не успел.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю пояснили, что ответственность за содеянное предусмотрена частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Санкции предусматривают до 5 лет лишения свободы.

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