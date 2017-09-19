Погибшие в столкновении Range Rover с верблюдом ехали в Жаркент выразить соболезнования

Как известно, авария произошла на участке автодороги «Западная Европа — Западный Китай», проходящей через Панфиловский район, в ночь с 18 на 19 сентября. Автомашина Range Rover, управляемая алматинкой, близ села Айдарлы столкнулась с верблюдом и опрокинулась. На месте аварии погибли женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще одна девушка скончалась позднее в больнице. Животное тоже погибло.

В сети столовых «Каганат» сообщили, что все пятеро погибших девушек были их сотрудницами. Одна из них находилась в должности замдиректора. Ей было 39 лет. Они ехали в Жаркент выразить соболезнования своей коллеге, у которой ранее погиб сын. В полиции проводят расследование инцидента. Отмечается, что строительство этого участка трассы еще не завершено, в связи с чем движение автотранспортных средств по автодороге запрещено.