СМИ сообщили о залпе вертолета Ка-52 по зрителям на учениях «Запад-2017»
В Ленинградской области на учениях «Запад-2017» боевой вертолет Ка-52 случайно дал залп по зрителям, есть раненые, сообщает портал 66.RU со ссылкой на осведомленный источник.
В Ленинградской области на учениях «Запад-2017» боевой вертолет Ка-52 случайно дал залп по зрителям, есть раненые, сообщает портал 66.RU со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, это произошло «вчера или позавчера» на полигоне «Лужский», 66.RU предполагает, что это было незадолго до визита на полигон Владимира Путина. По информации издания, два человека в результате госпитализированы.
«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там
Также издание напоминает, что
О случайном выстреле по зрителям сообщает и «Федерал пресс» со ссылкой на «видеоролик, опубликованный на Youtube». «Инцидент произошел
«Фонтанка.ру» уточняет, что видеозаписи инцидента появились в интернете утром 19 сентября. «На кадрах видно, как у военного вертолета произошло несанкционированное замыкание цепи стрельбы, то есть, он выстрелил не по цели. Три снаряда попали в зону, где была расположена военная техника и образовалась стихийная парковка как военных, так и гражданских автомобилей. От взрывной волны точно пострадали две военные машины — грузовая и легковая. Также говорят о том, что взрывной волной контузило человека», пишет издание. По его информации, инцидент произошел вечером 18 сентября, его уже изучают военные следователи.