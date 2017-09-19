СМИ сообщили о залпе вертолета Ка-52 по зрителям на учениях «Запад-2017»

По его словам, это произошло «вчера или позавчера» на полигоне «Лужский», 66.RU предполагает, что это было незадолго до визита на полигон Владимира Путина. По информации издания, два человека в результате госпитализированы.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — цитирует 66.RU свой источник. Издание выложило фото якобы последствий инцидента, предоставленное читателем, и выложило ролик c Youtube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TnBr6wTuKZY?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также издание напоминает, что пресс-служба Западного военного округа ранее сообщила, что 17 сентября «в рамках совместного стратегического учения “Запад-2017” на полигоне “Лужский” экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха».

О случайном выстреле по зрителям сообщает и «Федерал пресс» со ссылкой на «видеоролик, опубликованный на Youtube». «Инцидент произошел из-за сбоя в вертолете. Сообщается, что сгорело две машины, два человека получили тяжелые травмы и сейчас находятся в госпитале, — добавляет издание. Его источники говорят, что это произошло «несколько дней назад».