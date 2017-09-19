Задержан подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока в Москве

«Подозреваемый задержан. На допросе он дал признательные показания. Сейчас с ним проводятся следственные действия», — сообщила она.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Иванова добавила, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, конфликт между двумя группами молодых людей произошел в ночь на 15 сентября около магазина «Пятерочка» на улице Генерала Кузнецова.