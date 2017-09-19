Задержан подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока в Москве
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве
«Подозреваемый задержан. На допросе он дал признательные показания. Сейчас с ним проводятся следственные действия», — сообщила она.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Иванова добавила, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому.
В результате конфликта Иванов получил ножевое ранение, после чего был госпитализирован и спустя час скончался в больнице. «Подозреваемый признал вину и заявил на допросе, что оборонялся», — добавил собеседник агентства.