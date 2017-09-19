В Крыму на пожарах спасли двух человек

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, в селе Шишкино Сакского района произошло возгорание гаража. В результате пожара пострадал 18-летний юноша. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшего из горящего строения и передали его медикам. Возгорание было полностью ликвидировано.

Еще один пожар произошел поздно ночью в селе Ленинское Красногвардейского района на территории частного домовладения.