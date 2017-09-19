В Крыму на пожарах спасли двух человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). За прошедшие сутки огнеборцы в Крыму спасли двух человек на пожарах в различных районах полуострова. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). За прошедшие сутки огнеборцы в Крыму спасли двух человек на пожарах в различных районах полуострова. Об этом сообщает
Как уточнили в ведомстве, в селе Шишкино Сакского района произошло возгорание гаража. В результате пожара пострадал 18-летний юноша. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшего из горящего строения и передали его медикам. Возгорание было полностью ликвидировано.
Еще один пожар произошел поздно ночью в селе Ленинское Красногвардейского района на территории частного домовладения.
Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось оперативно потушить возгорание и предотвратить угрозу распространения огня на соседние дома. Также на пожаре был спасен 47-летний хозяин дома. Мужчину госпитализировали с диагнозом «ожог 2-й степени верхних конечностей, груди и спины».