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12:20 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму на пожарах спасли двух человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости (Крым). За прошедшие сутки огнеборцы в Крыму спасли двух человек на пожарах в различных районах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, в селе Шишкино Сакского района произошло возгорание гаража. В результате пожара пострадал 18-летний юноша. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшего из горящего строения и передали его медикам. Возгорание было полностью ликвидировано.

Еще один пожар произошел поздно ночью в селе Ленинское Красногвардейского района на территории частного домовладения.

Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось оперативно потушить возгорание и предотвратить угрозу распространения огня на соседние дома. Также на пожаре был спасен 47-летний хозяин дома. Мужчину госпитализировали с диагнозом «ожог 2-й степени верхних конечностей, груди и спины».

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