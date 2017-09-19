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12:24 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе «легковушка» врезалась в карету скорой помощи

Авария произошла в ночь с 18 на 19 сентября. Машина скорой медицинской помощи столкнулась с автомобилем, водитель которого не уступил ей дорогу.

Источник: Actualitati.md

ДТП произошло на перекрестке улиц 31 Августа и Сергея Лазо.

Как сообщает врач, скорая помощь ехала с включенными мигалками по срочному вызову на Телецентр, когда в машину внезапно с левой стороны врезался автомобиль.

Если вина водителя будет доказана, то он может быть оштрафован на 1 500 леев и 6 штрафных баллов.

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